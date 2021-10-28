عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قرحة المعدة أبرزها.. تعرف على أضرار الأكل الحار

اضرار الأكل الحار
اضرار الأكل الحار

الأكل الحار من الأشياء التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من مذاقه الشهي و اللذيذ الذي يعشقه البعض إلا أن لا يعرف الكثير مدي أضرار الأكل الحار على جسم الأنسان.

 

نصح موقع disadvantagesof.blogspot ،  بعدم الإفراط في تناول  أضرار الأكل الحار حتى لا تتعرض للعديد من المشاكل الصحية الذي تكون في غنى عنها.

 

إليك 7 أضرار لـ الأكل  الحار للغاية:

 

-الأطعمة الحارة تسبب ضررا لجدار المعدة،  هذا لأن نوعًا من الطعام الحار عبارة عن مزيج من الأحماض والكثير من الأحماض التي تدخل المعدة ، مما يتسبب في تلف جدار المعدة.

- الأطعمة الحارة تسبب مرض التهاب المعدة الحاد أو القرحة،  من أعراض التهاب المعدة القيء والغثيان والإسهال.

الأطعمة الحارة تؤدي إلى مرض قرحة المعدة أو قرحة المعدة. الأعراض المرئية ، عند الإصابة بهذا المرض هي حرقة في المعدة ، أعراض غثيان ، قيء.

- الأطعمة الحارة التي تتعرض للتوابل تؤدي إلى الأرق أو صعوبة النوم ليلاً، لذلك لا يجب أن تأكل الطعام الحار في الليل.

- الأطعمة الحارة ستؤدي إلى فقدان الشهية،  لذا حاولي التقليل من الطعم الحار للطعام من أجل صحة جسمك.

- أدت الأطعمة الحارة إلى انخفاض الوزن، لذا قلل أو تخلص من عادة تناول الأطعمة الغنية بالتوابل إذا كنت تريد القليل من الدهون أو النحافة المصنفة.

- الأطعمة الغنية بالتوابل تؤدي إلى نوبة الصداع وتأثير التهاب المعدة.

الأكل الحار أضرار لـ الأكل الحار جدار المعدة مرض قرحة المعدة نوبة الصداع التهاب المعدة

موضوعات متعلقة

طرق طبيعية وفعالة لعلاج قرحة المعدة

قرحة المعدة.. اكتشف أسباب وأعراض الإصابة بها وطرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة بخلطات مذهلة

ترشيحاتنا

وجبات خفيفة.. إزاي تحافظ على وزنك من الزيادة في موسم الشتاء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

عقب الإقالة.. كشف حساب كومان مع برشلونة

تحديد ما يخص الفدان الواحد.. 10% مصروفات إدارية بقانون الري الجديد

أخبار التكنولوجيا| كيفية تنشيط الوضع الخفى على واتساب ويب.. سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A54s

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ