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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاب الذي واجه المتحرش بـ كنزي: شوفت أهل بيتي فيها

كنزي وائل، الفتاة
كنزي وائل، الفتاة التي تعرضت للتحرش في الأتوبيس

قال محمد عبد القادر، الشاب الذي واجه المتحرش بـ كنزي وائل في أتوبيس المعادي، إن سبب تدخله في مساعدة كنزي أشياء كثيرة، معقباً: "كذه حاجة وأولهم إن مكنش فيه غيري أنا والسواق وبنتين تانيين، والسواق كان مشغول في السواقة مش مركز".

وأضاف محمد عبد القادر في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "البنات لا حيلة لهم طبعاً، ومكنش حد هيتدخل .. وأنا شوفت أهل بيتي فيها سواء مامتي أو اخواتي البنات وأصدقائي ومعارفي".

وتابع الشاب الذي واجه متحرش أتوبيس المعادي قائلاً: "فكرت فيهم علطول ومحبتش ان أشوف أي حد فيهم في الموقف ده .. فاتعاملت مع كنزي على الأساس ده .. اللي مش أرضاه على أهلي مش هرضاه عليها".

وواصل محمد عبد القادر: "مفيش أي شخص عاقل وعنده رجولة ونخوة كان هيسيبها لوحدها .. أي حد راجل كان هيعمل كده ومش هيخاف.. وهو كان لازم ياخد جزاءه". 

ونوه الشاب الذي واجه متحرش أتوبيس المعادي أنه طالب في كلية حقوق english بجامعة عين شمس، ويطمح أن يتم قبوله في كلية الشرطة بعد تخرجه، معقباً: “اللي ربنا رايده هيرضيني”.

المتحرش كنزي وائل أتوبيس المعادي ام بي سي مصر كلية حقوق

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