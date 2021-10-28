نائبة قبطية تدعم استكمال تشييد مسجد في الشرقية

وجهت البرلمانية القبطية هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب المصري، شباب مكتبها بزيارة مسجد الشوبك بإحدى قري مركز الزقازيق، ولقاء الأهالي القائمين بالأعمال وذلك لدعمهم في استكمال عمليات البناء والتشييد.



كانت النائبة "هناء أنيس" عضو مجلس النواب قد تلقت دعوة لزيارة قرية الشوبك التابعة لمركز الزقازيق للوقوف علي بعض الخدمات المطلوبة للأهالي وخاصة داخل مدارس القرية، ولفت نظرها الاحتياجات الهامة لاستكمال احد المساجد الكبرى بالقرية.

ووجهت هناء أنيس شباب مكتبها، ولقاء مجلس إدارة المسجد والوقوف علي اهم المتطلبات للبدء الفوري لإقامة الشعائر وخدمة أهالي القرية.

وأشارت النائبة الي ان الجمهورية الجديدة التي تدعوا لها القيادة السياسية تقوم علي أساس الوحدة الوطنية والتكاتف والتآخي وعدم التفرقة، فكلنا شركاء في وطن واحد وتحت سماء واحدة.