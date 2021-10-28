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رئيس التحرير
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التربية والتعليم تُعلق

زمزمية ابن أخته اتكسرت.. خال تلميذ يقتحم مدرسة ابتدائية في المنيا بسلاح ناري

صدى البلد

كشف الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، عن تفاصيل اقتحام خال تلميذ مدرسة ابتدائية في المنيا بسلاح ناري، قائلاً: "المفروض أولاء الأمور ليهم مواعيد معينة ولكن والدة التلميذ اقتحمت المدرسة واستعدت خال التلميذ إلى المدرسة.. وحدث شيء من المُشدة الكلامية".

وأضاف صبري خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "على آثر هذه المُشدة الكلامية، قام الخال برفع السلاح الخاص به .. لذلك تم استعداء الشرطة والقبض عليه .. وتسجيل محضر في النيابة".

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا: "بالفعل تم تحويله للنيابة، وتسير النيابة في الاجراءات اللازمة ويواجه الخال الآن الاجراءات القانونية".

ونوه صبري خالد قائلاً: "أنه رفع السلاح بسبب أن زمزمية ابن اخته اتكسرت .. وده شيء بيحدث بشكل يومي في المدارس ولا يستدعي رفع سلاح ناري .. أول مرة نسمع عن حالة أن حد يرفع سلاح في مدرسة في أي مدرسة من مدارس قنا".

التربية والتعليم مدرسة ابتدائية خال تلميذ سلاح ناري المنيا

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