محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» بأداء الفريق

قال محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي ظهر بشكل رائع للغاية من خلال كرة منظمة وهجومية، فضلًا عن أن التشكيل من البداية كان رائعًا.

وأضاف عمارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موسيماني جازف بالاعتماد على 3 لاعبين من الوافدين الجدد، والذين قدموا مستوى رائع، مشيرًا إلى أن الأحمر قدم مباراة مميزة من على الأطراف ومنتصف الملعب.

وأوضح أن الأهداف التي سجلها الأهلي جاءت نتيجة لعب جماعي غاب عن الأهلي لفترة طويلة، موضحًا أن إدارة الأهلي تستحق التحية على تعاقداتها، خاصة وأن الصفقات الجديدة سبب كبير في منافسة شرسة مع اللاعبين القدامى، لا سيما وأن الجماهير رأت هداف الفريق الأول محمد شريف يجلس على مقاعد البدلاء، لأول مرة منذ فترة.

واستكمل تصريحاته، أن الطفرة التي تحققت في أداء الأهلي بسبب المنافسة بين جميع العناصر الموجودة بالفريق الأحمر من أجل المشاركة الأساسية في مباريات فريقه.