يشارك مع المنتخب مجاملة لهؤلاء.. إبراهيم سعيد: باهر المحمدي عمل كوارث أمام الأهلي

يرى إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ، أن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي قام بكوارث دفاعية أمام الأهلى فى المباراة التى انتهت بتفوق المارد الاحمر بأربعة أهداف نظيفة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس مع شادي محمد"انا مش عارف باهر المحمدي بيلعب ازاي في الاسماعيلي وازاي بيروح المنتخب ومستغرب أن الأهلي كان معجب بيه".

وأضاف، أن باهر المحمدي يشارك في المنتخب مجاملة لوكلاء اللاعبين، موضحا أن الوكلاء يقدموا باهر المحمدي بطريقة دعائية اكتر بعيدة تماما عن إمكانياته الحقيقية حيث لا يستحق أن يكون في الاسماعيلي ولا منتخب مصر.

وأضاف إبراهيم سعيد ، أن بدر بنون من أفضل المدافعين في الدوري ، مؤكدا أنه يتحدث كورة فقط وليس لها علاقة بالعلاقات الشخصية .

واتم :" لاعبي الاسماعيلي لا يستحقوا المشاركة مع فريق كبير بحجم الدراويش ، مشيرا إلي أن الفريق الأصفر يعاني بشكل كبير و أداءه كان صادم للشارع الاسماعلاوي .



واختتم سعيد :" صفقات الاهلي أضافت متعة لأداء الفريق أمام الإسماعيلي وأداء الفريق كان مميزا وسيطر على المباراة مضيفا أن بيرسي تاو احدث الفارق مع الأهلي وقدم نفسه لجمهور الأهلي بشكل جيد.



نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.