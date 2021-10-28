عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يشارك مع المنتخب مجاملة لهؤلاء.. إبراهيم سعيد: باهر المحمدي عمل كوارث أمام الأهلي

باهر المحمدي
باهر المحمدي

يرى إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ، أن باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي قام بكوارث دفاعية أمام الأهلى فى المباراة التى انتهت بتفوق المارد الاحمر بأربعة أهداف نظيفة.

وقال  إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس مع شادي محمد"انا مش عارف باهر المحمدي  بيلعب ازاي في الاسماعيلي وازاي بيروح المنتخب ومستغرب أن الأهلي كان معجب بيه".

وأضاف، أن باهر المحمدي يشارك في المنتخب مجاملة لوكلاء اللاعبين، موضحا أن الوكلاء يقدموا باهر المحمدي بطريقة دعائية  اكتر بعيدة تماما عن إمكانياته الحقيقية حيث لا يستحق أن يكون في الاسماعيلي ولا منتخب مصر.

وأضاف إبراهيم سعيد ، أن بدر بنون من أفضل المدافعين في الدوري ، مؤكدا أنه يتحدث كورة فقط وليس لها علاقة بالعلاقات الشخصية .

واتم :" لاعبي الاسماعيلي لا يستحقوا  المشاركة مع فريق كبير بحجم الدراويش ، مشيرا إلي أن الفريق الأصفر يعاني بشكل كبير  و أداءه كان صادم للشارع الاسماعلاوي .


واختتم سعيد :"  صفقات الاهلي أضافت متعة لأداء الفريق أمام الإسماعيلي وأداء الفريق كان مميزا وسيطر على المباراة مضيفا أن بيرسي تاو احدث الفارق مع الأهلي وقدم نفسه لجمهور الأهلي بشكل جيد.
 

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.

إبراهيم سعيد باهر المحمدي الاسماعيلي الأهلى منتخب مصر

ترشيحاتنا

تبدأ من 257 ألف جنيه.. مواصفات بايك X3 موديل 2022

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لم بستحق الطرد المباشر

إبراهيم سعيد: لا توجد عداوة بيني وبين حسين الشحات

زمزمية ابن أخته اتكسرت.. خال تلميذ يقتحم مدرسة ابتدائية في المنيا بسلاح ناري

محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة» بأداء الفريق

صحيفة سعودية: اتجاه لإغلاق قنوات إم بي سي في لبنان بسبب تصريحات قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ