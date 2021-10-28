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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حفظ القرآن كاملا وعمره 5 سنوات".. تعرف على الطفل المعجزة

الطفل المعجزة أحمد
الطفل المعجزة أحمد تامر

قال الطفل المعجزة أحمد تامر، إنه حفظ القرآن الكريم كاملاً وعمره 5 سنوات، ويبلغ من العُمر الآن 8 سنوات، مشيراً إلى أنه شارك في العديد من المسابقات، منها: مسابقة شيخ الأزهر عام 2019 و2020، وحصل على المركز الأول بها، والمركز الأول على مستوى محافظة الشرقية.

وأضاف أحمد تامر في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن والده ووالدته كانا يدعمونه وساعدوه في حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى أحد أقاربه أيضاً "عمتي أميرة".

وتابع الطفل المعجزة أنه يحب سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ محمد صديق المنشاوي، معقباً: "بحب اسمعهم عشان اتدرب منهم واتعلم الترتيل".

وواصل أحمد تامر قائلاً: "صحابي ملهمش في الكلام ده، ومش بروح ألعب معاهم في الشارع .. ويادوب بمسك الموبايل ساعة واحدة في اليوم أو أقل .. والحمدلله شاطر في المدرسة ووأحب جميع المواد الدراسية ولكن أكتر مادة أحبها هي القرآن الكريم".

ورتل الطفل المعجزة العديد من الآيات القرآنية على الهواء بصوت عزب.

الطفل المعجزة أحمد تامر حفظ القرآن ام بي سي مصر الرئيس السيسي

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