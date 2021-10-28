محام بالنقض: عقوبة الشاب الذي رفع حاجز السكة الحديد في حادث دهس التوك توك تصل إلى 5 سنوات

علق وسام إسماعيل المحامي بالنقض و الإدارية العليا، على عقوبة الشاب الذي رفع حاجز السكة الحديد في حادث دهس “التوك توك” تصل إلى 5 سنوات، مضيفاً أنه " انتحل صفة عامل المزلقان و ده موظف عمومي و ذلك يعاقب عليه في المادة 155 من قانون العقوبات لانه ليس له صفة في فتح المزلقان أو استخدام سلطة عامل المزلقان في فتحه".

وأضاف وسام إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، " الشاب المتسبب في حادث دهس "التوك توك "على مزلقان المرج يقع تحت طائلة القانون، و الأصابة للأشخاص الذين كانوا داخل التوكتوك بيعاقب عليها القانون لأنه لم يستخدم الطرق الاحترازية وقام بهذا العمل في رعونة كاملة، فـ بتصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات .

وتابع:" أنا متصور أن مجلس النواب في دورته الحالية أو المستقبلة أنه يوضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة من “ التوك توك” في دورة أنعقاده بتقنينها و هي هتبقى مفيدة للشخص نفسه و مفيدة للدولة".

ص داخل التكتك".