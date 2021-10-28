السياحة: تطوير منظومة التذاكر للمناطق الأثرية وتحويلها إلى إلكترونية



قال خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية، داخل المناطق الأثرية، متابعا: الوزارة تستهدف تطبيق تلك المنظومة في 40 متحفا ومكانا أثريا.

وأضاف “خالد شريف” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “المحور”، أنه تم تفعيل الخطوة الأولى لتطبيق المنظومة في الأهرامات بعد تطبيقها في المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة، متابعا: تم إصدار التذاكر الإلكترونية لتكون بديلا عن الورقية.

وأوضح أن منظومة التذاكر الإلكترونية تساهم في الحفاظ على حصيلة المناطق الأثرية، منوها بأن السائحين استقبلوا فكرة التذاكر الإلكترونية بشكل جيد، وذلك لسهول التعامل معها.



ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء مشروع ضخم لتطور الاماكن الأثرية، وذلك من خلال تطوير منظومة الدخول وأماكن الخدمات وقاعات المشاهدة.