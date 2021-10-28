إبراهيم سعيد: لا توجد عداوة بيني وبين حسين الشحات

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ، لا توجد عداوة بيني وبين حسين الشحات لاعب الأهلي وهدفي تطوير أدائه ، ودائما أشيد بمستواه عندما يتألق وانتقده عندما يتراجع خاصة أن إمكانياته كبيرة وهو لاعب مميز .

وأضاف إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس مع شادي محمد، أن حضور الجماهير للمباريات أعاد الروح للملاعب مرة أخري بالإضافة إلي التصوير المميز مع المنافسة القوية بين الفرق وليس الاهلي والزمالك فقط.

وفى سياق آخر قال ابراهيم سعيد :"كنت غير مقتنع بمحمود حمدي الونش مدافع الزمالك في بداية ظهوره ولكنه طور من أدائه كثيرا حتى أصبح من أفضل المدافعين في أفريقيا في الوقت الحالي".

واختتم إبراهيم سعيد :" ليس لي مصلحة مع الأهلي والزمالك مشيرا إلى أن فريق الإسماعيلي في تراجع كبير خلال الأربع السنوات الماضية.

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي



وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.

