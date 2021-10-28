جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة.. و"فاول" على الجزيري

أكد جمال الغندور الحكم الدولي السابق أن أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك له ضربة جزاء لم تحتسب في مباراة إنبي.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، " زيزو له ضربة جزاء وتعرض للإعاقة من جانب لاعب إنبي".

كما كشف جمال الغندور الحكم الدولي السابق عن رأيه في ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي والتي حصل عليها أوباما.

وقال ، " الكرة من الأساس مخالفة على سيف الجزيري بعد دفعه للاعب إنبي".

ونجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط بعد الفوز علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى.

أحرز هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.