عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: أشك في تطبيق الفار بمباريات الدوري.. وديانج استحق الطرد بدليل بوجبا

ديانج
ديانج

شكك رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق في تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولة الأولى.


وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن لعبة ضربة جزاء الزمالك وعدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو جعلته يشك في تطبيق تقنية الفيديو.


وأضاف:" في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري من المستحيل أن يحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء ميكيسوني من أول مشاهدة لأن الجميع لاحظ وجود إلتحام بين مروان الصحراوي ولاعب الأهلي في الإعادة التليفزيونية".


وتابع:" المنطقي ألا يحتسب الحكم اللعبة وينبهه حكم الفيديو لها ويراجعها فيحتسبها وليس العكس وبالتالي لا يوجد تقنية فيديو بالدوري".

كما أكد رضا عبد العال على أن  محمد مجدى أفشة نجم الأهلي هو أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز ، مشيرا إلى أنه وضع بصماته في الأهداف الثلاثة الأولى للأهلي وكان محور أداء الفريق الأحمر.


وأشار إلى أن الأهلي اعتمد على الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وهما لا يشاركان في المباريات منذ فترة وظهرا بفورمة بدنية وفنية عالية ساهمت في الفوز العريض على الإسماعيلي بنتيجة 4-0.

 

وتحدث رضا عبد العال عن حالة طرد المالي أليو ديانج نجم الأهلي قائلاً:" يستحق الطرد المباشر في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.


وأشار عبد العال إلى أن ديانج استحق الحصول على البطاقة الحمراء مباشرة ولولا أن الأهلي سيواجه الزمالك في الجولة الثالثة للدوري.


واستدل على أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد تعرض للطرد في لقاء ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد أن أخطر حكم الفيديو بأن اللعبة بها خشونة زائدة وهو ما جعله يتراجع عن الإنذار ويمنح بوجبا البطاقة الحمراء.


وأتم :" هذا أكبر دليل أن ديانج كان يستحق الطرد فمحمد الشامي لاعب الإسماعيلي تعرض لإصابة دامية وهو أمر يؤكد أن ديانج استحق البطاقة الحمراء مباشرة".

رضا عبد العال الأهلى الزمالك الدوري الممتاز الأهلي والإسماعيلي محمد عادل ميكيسوني

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ أليو ديانج عقب الطرد أمام الإسماعيلي بالدوري .. شاهد

اتحاد الكرة يتجاهلنا .. الزمالك: نتمنى حل أزمة شيكابالا سريعا.. لا نريد التصعيد.. فيديو

أبو طالب العيسوي: غياب طلعت يوسف أثر على أداء الإسماعيلي أمام الأهلي.. والنتيجة غير متوقعة.. فيديو

رضا عبد العال: تصريحات قمصان غريبة.. وأختلف مع طولان

أسطول سيارات فورد موديل 2021 في تونس |صور

هل قراءة سورة يس لقضاء الحوائج صحيح ؟..دار الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ