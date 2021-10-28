رضا عبد العال: أشك في تطبيق الفار بمباريات الدوري.. وديانج استحق الطرد بدليل بوجبا

شكك رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق في تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولة الأولى.



وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن لعبة ضربة جزاء الزمالك وعدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو جعلته يشك في تطبيق تقنية الفيديو.



وأضاف:" في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري من المستحيل أن يحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء ميكيسوني من أول مشاهدة لأن الجميع لاحظ وجود إلتحام بين مروان الصحراوي ولاعب الأهلي في الإعادة التليفزيونية".



وتابع:" المنطقي ألا يحتسب الحكم اللعبة وينبهه حكم الفيديو لها ويراجعها فيحتسبها وليس العكس وبالتالي لا يوجد تقنية فيديو بالدوري".

كما أكد رضا عبد العال على أن محمد مجدى أفشة نجم الأهلي هو أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز ، مشيرا إلى أنه وضع بصماته في الأهداف الثلاثة الأولى للأهلي وكان محور أداء الفريق الأحمر.



وأشار إلى أن الأهلي اعتمد على الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وهما لا يشاركان في المباريات منذ فترة وظهرا بفورمة بدنية وفنية عالية ساهمت في الفوز العريض على الإسماعيلي بنتيجة 4-0.

وتحدث رضا عبد العال عن حالة طرد المالي أليو ديانج نجم الأهلي قائلاً:" يستحق الطرد المباشر في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.



وأشار عبد العال إلى أن ديانج استحق الحصول على البطاقة الحمراء مباشرة ولولا أن الأهلي سيواجه الزمالك في الجولة الثالثة للدوري.



واستدل على أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد تعرض للطرد في لقاء ليفربول بالدوري الإنجليزي بعد أن أخطر حكم الفيديو بأن اللعبة بها خشونة زائدة وهو ما جعله يتراجع عن الإنذار ويمنح بوجبا البطاقة الحمراء.



وأتم :" هذا أكبر دليل أن ديانج كان يستحق الطرد فمحمد الشامي لاعب الإسماعيلي تعرض لإصابة دامية وهو أمر يؤكد أن ديانج استحق البطاقة الحمراء مباشرة".