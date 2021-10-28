المدير الفني للمقاصة: راض عن أداء الفريق أمام بيراميدز وسعيد بالعمل مع المنظومة.. فيديو

أبدى تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم في مستهل مشوارهم بالدوري أمام بيراميدز.

وتلقى فريق مصر المقاصة الهزيمة الأولى له بالدوري أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"ظهرنا بصورة معقولة امام بيرامديز خاصة في الشوط الثاني والحمدلله على النتيجة".

وأضاف:" نعم الظروف التى يمر بها الفريق صعبة تحديدا من الناحية المادية ولكن سعيد بالعمل مع المنظومة بأكملها في الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري".

وأتم المدير الفني لمصر المقاصة تصريحاته بقوله:"الظروف المادية ضعيفة بالنادي بالمقارنة بالفرق الأخرى ولكننا سنحاول عمل شيء جيد في ظل الظروف فلم يتبقى في مصر المقاصة سوى حسني فتحي تقريبًا وهناك 24 أو 25 لاعبًا قد رحلوا ولكنني متفائل بالمتواجدين وباللاعبين الشباب".