الرئيس النيجيري يؤدي مناسك العمرة .. صور

أدى الرئيس النيجيري، محمد بخاري، أمس الأربعاء، مناسك العمرة، حسبما أفادت صحيفة “سبق” السعودية.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقرينته، قد أديا السبت الماضي أيضًا، مناسك العمرة، حيث رافقهما فيها عدد من المسئولين الباكستانيين.

جاء ذلك بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، حيث يشهد خلال هذه الأيام, توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين، لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية, التي هيأتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين (780) موظفاً لعمليات التفويج، و(200) موظف لمراقبة الأبواب، و(500) كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل فرق الغسيل والتطهير والتعقيم على غسل وتطهير المسجد الحرام (10) مرات يومياً, من خلال أكثر من (4000) عامل وعاملة، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) ريبوتاً ذكياً للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية.