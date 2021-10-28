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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كابوس في رحلة الشتاء.. قصة قصيرة لكريمة أبو العينين

كريمة أبوالعينين
كريمة أبوالعينين

لم يكن الشتاء بالنسبة لميادة إلا كابوس ثقيل تتذكر فيه واقعة غيرت حياتها وجعلت سيرتها على كل الألسنة ومنعتها من مزايا مادية كثيرة كانت تحصل عليها في كل شتاء . 

في هذا الشتاء وتلبية لدعوة للمشاركة في احتفالية وطنية، حزمت سوسن حقيبتها وحرصت ألا تكون ممتلئة حتى يسهل عليها شراء ما تهواه في رحلتها السنوية منذ أكثر من عشرين عاما . 

كانت تقضى عشرة أيام في هذا البلد الجميل تنهل من بحر الجمال البصرى ماحلا لها وطاب وتعود محملة بعطايا أصحاب العطاء ومكتظة حقائبها بهداياهم ومكتنزة حافظتها بأموالهم . كانت أيام رحلتها مرهقة جدا فعملها يتطلب منها الانتشار في كل مكان فيه حدث ولقاءات مع المعنيين بالحفل السنوي لذكرى الاستقلال .

 عشرون عاما مضوا وكأنهم يوما تزوجت خلالهم وانجبت وحيدها وانفصلت وتزوجت أكثر من مرة وها هى الآن في الخمسينات من عمرها وتواظب على تعاطى اكسير الحياة وهو أن تتزوج ولا تبالى لكلام الناس إذا علموا بزواجها لأنها كانت تحرص كل الحرص على ألا يعرف أحد وخاصة وحيدها وأهل زوجها، لم تعد الدنيا كما كانت فقط خفت جمالها وقل الإقبال عليها وصارت تنتظر رحلة الشتاء علها تجد ضالتها في رجل من الأمراء أو الأثرياء تستمر معه وتستقر وتعلن زواجها وتحتضن صبيها الوحيد وتعلمه بزواجها.

 

 رحلة الشتاء أوقعتها في شر أعمالها كما يقولون رجل أصغر منها عمرا ولكنه جدها تجارب وتعامل مع النساء ، لم تستطع مقاومته واستسلمت له راضية بكل ظروفه العائلية كونه متزوجا وله أبناء.

 طلب منها الزواج عرفيا لم ترفض بل رحبت على عكس مبادئها التي كانت تتفاخر بها وأقول الجواز العرفي زنا مشرع وها هى الآن ترضى به وتطير بها السعادة إلى أعالى السماء. 

أيام وشهور سعدت معه وذاقت حلو المعاشرة لدرجة تمنيها بأن تظل معه ما تبقى من عمرها . سعادة ميادة تكتمل في الشتاء لسفرها معه وابتعاد العيون المحلية عنهما وتعاملهما معا بطريقة أخرى متمثلة في زميل وزميلة في سفر شتوي.

 وحدث مالم تتوقعه ولم تحسب له ميادة حسبانا فقد استيقظ الفندق على شجار ميادة وزميلها فى العمل امام الناس وتطور الشجار الى تبادل الفاظ بذيئة وتطور أكثر لمد الأيادي والبصق والاتهام بكل ما يجرح العين والأذن ، الموقف تطور ليجعل زميل ميادة كما كانت تدعى يتهمها بالتسيب وترد عليه بأنه ماجن فاسد وانها ضبطته مع واحدة من فتيات الشوارع واستطاع تهريبها وافتعال المشاكل معها كي يعطى عشيقته الفرصة بالهرب والابتعاد عن الفندق لأكثر نقطة ممكنة ..لم يستطع ايا من الزملاء ولا حتى المسؤولين فض الاشتباك بين ميادة وزميلها لإصرارها على تحويله الى الجهات الطبية لإثبات تورطه في علاقة حالية وتفريغ الكاميرات وتحمل تبعات ما يترتب عليه ذلك  التفريغ. 

ثلاث ساعات والاثنان لم يتوقفان عن سب كل منهما الاخر بأقذع الألفاظ وتوجيه الركلات والكدمات ليتدخل عنصر دبلوماسى فى بلد رحلة  الشتاء ويحاول فك الاشتباك ولكنه يفشل فيحيل الموضوع إلى التحقيقات الرسمية التى تثبت أنهما متزوجان عرفيا منذ عدة سنوات اقتربت من الثلاثة ، ترى دولة رحلة الشتاء أن هذين الشخصان يسيئان لمراسم ومظاهر الاحتفال بيوم البلاد الوطني كما يستشعر المسؤول رائحة غير طيبة وأن هذين الشخصان لم يكونا متزوجين وأن تطورات الشجار دفعتهما لادعاء ذلك لاحتواء أية تداعيات قد تترتب على هذه الحادثة فتصدر دولة رحلة الشتاء قرارا بمنع دخولهما البلاد ويصدر زميلها في العمل قرار بإنهاء العلاقة بينهما ويتركها على حالها.

كلما هلت روائح الشتاء تتذكر وتتأسى وتتألم ولا تدرى حاله وتسأل نفسها هل يماثل حاله حالها ام يناقضه !!!

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