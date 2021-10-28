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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب: عودة الفنادق بكامل طاقتها الاستيعابية خطوة ممتازة

نورا على ،رئيس لجنة
نورا على ،رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهودها الكبيرة وتقديمها كافة اوجه الدعم لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا العالمية التى خلفت اثار سلبية على السياحة عالميا .

 

وأكدت" علي" فى تصريحات لها أن  قرار السماح للمنشآت الفندقية والسياحية والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والاتوبيسات والمراكب السياحية باستقبال نزلائها ومرتديها بكامل الطاقة الاستيعابية ممتاز وله إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة ،مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى ضوء مساندة الدولة  للقطاع السياحي والفندقي على تجاوز هذه الأزمة لأن الفنادق كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

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برلماني: عودة الفنادق بكامل طاقتها خطوة ممتازة.. ونوصي بتطوير البنية التحتية للمنشآت

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المنشآت الفندقية : متفائلون خيرا بالموسم الشتوي

 


وأضافت رئيس سياحة النواب أن هذا القرار يؤكد نجاح الدولة بجميع مؤسساتها في إدارتها لأزمة كورونا الأمر الذى كان له مردود ايجابى قوى فى عودة حركة السياحة الخارجية لمصر، موضحة أن عودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ياتى مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.

نورا علي لجنة السياحة مجلس النواب السيسي كورونا لمنشآت الفندقية قطاع السياحة

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