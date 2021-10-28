عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 أكتوبر  2021، في السوق المحلية، وفقًا لـ بورصة الدواجن التي أعلنتها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. 

أسعار الدواجن 

وسجلت الفراخ الساسو 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، أما كيلو البانيه فسجل 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومي اليوم 50 جنيها للكيلو في السوق المحلية.

أسعار البط مقارنة بـ أسعار الدواجن 

فيما استقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البيض 

واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 37 و38  جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 40 و42   جنيها للطبق، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 47 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، بناءً على آخر إحصائية.

حجم إنتاج مصر من الدواجن 

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافةً إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير، ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار.

غرفة القاهرة التجارية اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض صادرات مصر بورصة الدواجن السوق المحلي

ترشيحاتنا

الدعاء المستحب بعد التشهد في الصلاة

تزين سماء الأقصر.. الصور الأولى لبروفات البالون الطائر استعدادا لافتتاح طريق الكباش

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق.. فيديو

سعر ومواصفات سوزوكي جيمني موديل 2021 في تونس | صور

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

مش موجود.. رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن تطبيق "الفار" في مباريات الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

بيبص عليهم من فتحة سرية ويصورهم.. حكاية صاحب محل الملابس الحريمي بالجيزة

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

العثور على رجل مسن وزوجته مقتولين داخل منزلهما بمطروح

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

الأهلي يكشف سبب تألق بيرسي تاو سريعا.. وعدم الدفع بمحمد شريف أساسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ