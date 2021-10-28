عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء في السوق المحلية اليوم، الخميس 28 أكتوبر 2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، واستقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن. 
 

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن. 
 

وسجلت أسعار الجبس بين 550 و650 جنيها للطن سعر المصنع، بين 600 و700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.

 

وسجل الطوب 750 و950 جنيها للألف طوبة، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550 و600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 و650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350 و2450 جنيها. 

اسعار مواد البناء اليوم سعر الأسمنت السوق المحلي مواد البناء سعر طن الحديد الطوب

ترشيحاتنا

القصير يبحث مع المستشار الزراعي لفرنسا سبل التعاون في تبادل السلع

هل يجوز للخاطبين إخفاء المرض قبل الزواج؟

القابضة للمياه: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

الديناصور الحي.. العثور على نوع أسماك نادر يتغذى على الدماء.. شاهد

محافظ جنوب سيناء يلتقي قافلة منظمة خريجي الأزهر ويثني على جهود الإمام الأكبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

"سي السيد".. اعترافات فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل عرض "زلزال" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر قبل تقديمها غدا

يعزف النشيد الوطني ويعشق الكشري.. سفير كوريا يكشف أسباب تأثره بالثقافة المصرية

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ