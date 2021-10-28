انطلاق فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في (إكسبو- 2020) دبي

انطلقت صباح، اليوم الخميس، فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل (إكسبو-2020) دبي ، بحضور أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية.



وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية أن الفعاليات شهدت إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية، وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.



ويشارك في الفعاليات نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية.



وقال يحيي زكي إن معرض إكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية خلال الفترة الماضية من العمل الجاد، والتي وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات مثل تطوير الموانئ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات قومية ضخمة.



وأشار زكي إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في (إكسبو- 2020) دبي، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على نجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.