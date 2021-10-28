بعد وصول البليت 500 دولار.. الجيوشي يتوقع عودة أسعار الحديد بداية 2022

توقع طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن تبدأ أسعار الحديد في العودة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وقال فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” إنه من المتوقع أيضا عدم وجود أي ارتفاعات أخرى في أسعار الحديد خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، واستقرارها على نفس مستويات الفترة الحالية.

وأضاف الجيوشي أن الأزمة العالمية المتعلقة بزيادة أسعار الشحن ونقص سلاسل الأمداد مع زيادة أسعار المعادن العالمية ألقت بظلالها على أسعار الحديد في السوق المصرية.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار مدخلات الإنتاج حيث زاد سعر الخردة من 400 دولار للطن ليتجاوز الـ 500 دولار حاليا

وفيما يتعلق بتقبل السوق للأسعار الجديدة وانعكاسها على أسعار العقارات، قال الجيوشي إن انعكاسها على الطلب في السوق لم يظهر بعد، خاصة وأنها تمت منذ يومين فقط، وتقوم الشركات بإعادة حساباتها ولكنه في النهاية أمر واقع.

وتابع أن الحديد لا يمثل سوى 7% من تكلفة البناء، لذا يكون انعكاسه على أسعار الوحدة السكنية محدود.