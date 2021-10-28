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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تبهر متابعيها بمكياج جذاب..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة لها  وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

 

وظهرت أسماء جلال فى الصورة متصدرة غلاف إحدى المجلات، واعتمدت علي مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها. 

 

وعرض فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وسط تواجد كبير جدا من النجوم منهم، الهام شاهين، وسمية الخشاب، أروى جودة، بالإضافة إلى أبطال الفيلم.

وظهرت ريا أبي راشد لأول مرة على ريد كاربت مهرجان الجونة مرتدية بدلة خضراء ولفتت الأنظار بحضورها الأول منذ بداية الفعاليات. 

وكشف المخرج محمد دياب تفاصيل فيلمه الجديد اميرة الذي يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث دياب عن كواليس تحضيره للعمل وكيف تم التصوير في فلسطين ولماذا استبدلوا المشاهد هناك بالأردن كما حكى عن الصعوبات التي قابلتهم في العمل، وأكد انه مستوحى من احداث حقيقة.

حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاثة جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم أفاق وهما جائزتي لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.

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