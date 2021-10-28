الكنيست يصادق بالقراءتين على ميزانية الدولة

أفادت قناة “كان” العبرية صباح اليوم، الخميس، بأن اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022.

وأوضحت القناة العبرية أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الميزانية في الكنيست يوم الاثنين المقبل، قبيل موعد التصويت على الميزانية يوم الخميس.





وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون يظهر أن حجم ميزانية الدولة لعام 2021 سيكون حوالي 432.5 مليار شيكل، وفي عام 2022 حوالي 452.5 مليار شيكل.

فيما تشير المعطيات إلى أن مشروع القانون في العام 2021 تظهر أن العجز سيكون 6.8%، وفي عام 2022 سيكون العجز 3.9%.