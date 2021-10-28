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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئول بروبيكون: سنبدأ العمل في أفريقيا لتوفير 30% من المياه المفقودة

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

قال  جوردى بوجاديس، مسئول عن  تطوير الأعمال والاشراف على المشروعات في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة روبيكون ومقرها استراليا إن لديهم آلاف الكيلومترات من الترع التي تستخدم النظام الأتوماتيكي لإدارة المياه.

 

وأضاف" بوجاديس " خلال الجلسة العامة الخاصة بالابتكار في العلوم المائية لليوم الختامي لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، لدينا مصانع كبيرة  في الهند وأستراليا وأوروبا وأمريكا وسنبدأ العمل في أفريقيا.
 

وتابع أن كل النظم المطبقة لسنوات بها 40% فقط من المياه يصل للمزارع وهذا الفاقد بسبب عدم وجود إدارة جيدة للري وعدم وجود ضوابط للمياه.
 

وأشار إلى أن لديه طريقة تجعل السلطات تتحكم في كل قطرة مياه بحيث توضع أجهزة قياس دقيقة على بوابات القنوات والترع، وتستخدم الطاقة الشمسية.
 

ونوه أن النظام يعمل على تركيب بوابات تعمل كمنظم لقياس تدفق المياه بشكل أتوماتيكي ، مع التنسيق بين كل البوابات معا وتقدم المياه حسب الطلب، وهذا يوفر 30% من المياه مقارنة بالوضع قبل استخدام التكنولوجيا.

حضر الجلسة العامة اليوم الدكتور محمد عبد العاطي،  وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والعديد من الخبراء من كل دول العالم 

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المشروعات فى الشرق الأوسط روبيكون النظام الأتوماتيكي لإدارة المياه فعاليات أسبوع القاهرة أسبوع القاهرة الرابع للمياه وزير الموارد المائية والرى

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