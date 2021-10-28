الصحف السعودية اليوم: رسائل احتجاج رسمية بالجملة إلى لبنان بعد تصريحات قرداحي.. بايدن وماكرون يستكملان إعادة «تطبيع» العلاقات.. الصحة العالمية: السلالة الجديدة من دلتا تضم 3 متحورات

توقيع مذكرة تفاهمبين المملكة وبريطانيا لتشجيع الاستثمار

“التعليم” توجه بالتحقق في عدم تلقي اللقاح للطلبة للفئة العمرية 12-18 عاما

طهران تعلن استئناف المحادثات النووية نهاية نوفمبر

الإمارات واليمن يسلمان رسائل احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف

أمريكا: قلقون من تقدم الصين في المجالات العسكرية

رئيسة تايوان: أميركا ستحمينا إذا حاولت الصين الغزو

بايدن وماكرون يستكملان في روما إعادة «تطبيع» العلاقات الفرنسية ـ الأميركية



تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أشارت صحيفة سبق إلى اعلان وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548423 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 42 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537418) حالات. كما أكدت تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8785) حالة وفاة.

ذكرت صحيفة الوئام أن وزارة التعليم وجهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتحقيق ودراسة اسباب عدم تلقي الطلاب والطالبات لقاح كوفيد -19 للفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً وحثهم على اخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بناء على الاحصائيات الصادرة من مركز احصائيات التعليم ودعم القرار الوارد في تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية .

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

أوضحت صحيفة الرياض مشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية – البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون، وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة. وناقشت الجلسة، سُبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة

قالت صحيفة عكاظ إن بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان) إلى المملكة، وأوضح البيان أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية والجمهورية اليونانية، قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بزيارة المملكة خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري. وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

أفادت صحيفة اليوم بأن وزارة الخارجية السعودية أصدرت أمس (الأربعاء) بياناً عبر حسابها على موقع تويتر قالت فيه: "إشارة إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

أوضحت صحيفة الوطن إعلان قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان.

وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



عربيا وإقليميا، قالت صحيفة عكاظ إن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، جدد التأكيد على موقف المملكة بشأن دعم الشرعية اليمنية، لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة سبق أن سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس سلم الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان السفير هاني شميطلي رسالة احتجاج واستنكار إزاء التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما أوضحت صحيفة الوئام استدعاء وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الامارات سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

أبرزت صحيفة الرياض إدانة دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الليلة، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط بإعلان كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية، علي باقري كني، على «تويتر»، أمس (الأربعاء)، أن المحادثات مع القوى العالمية الست ستُستأنف بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد أن التقى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال كني: «أجريت حواراً جدياً ومثمراً للغاية مع إنريكي مورا بشأن العناصر الضرورية لمفاوضات ناجحة. اتفقنا على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر، التاريخ المحدد سيعلن في الأسبوع المقبل».



دوليا، أشارت صحيفة الوئام إلى اعلان منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة من دلتا تضم 3 متحورات.

قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن وباء كوفيد-19 “لم ينته بعد”، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

قالت صحيفة الرياض إن رئيسة تايوان تساي انغ-وين أعربت عن ثقتها التامة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال شنت الصين هجوما عسكريا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاخبارية بثت الاربعاء.

وقالت تساي "لدي ملء الثقة" بأن القوات الاميركية سوف تقدم المساعدة للدفاع عن تايوان، مشددة على التعاون الواسع في شتى المجالات "مع الولايات المتحدة الذي يهدف الى زيادة القدرات الدفاعية" للجزيرة.

وذكرت صحيفة اليوم ان وزارة الدفاع الأمريكية عبرت، مساء امس، عن قلقها من تقدم الصين في المجالات العسكرية.

في سياق مختلف، قالت “البنتاجون” إن خطر تنظيمي داعش والقاعدة في أفغانستان موجود وحقيقي.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط إنه مثلما كان مرتقباً، ستوفر قمة مجموعة العشرين التي تنعقد يومي «الجمعة والسبت» في روما الفرصة للقاء يجمع الرئيسين الفرنسي والأميركي، هو الأول من نوعه وجهاً لوجه بعد الأزمة التي نشبت بينهما بسبب صفقة الغواصات الأسترالية التي خسرتها فرنسا لصالح غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، وبعد استبعاد باريس من التحالف الاستراتيجي الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في منطقة تعتبرها فرنسا استراتيجية وحيوية لمصالحها.