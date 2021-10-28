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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الشباب والرياضة» تنظم النسخة الثانية من دوري الوزارات تحت رعاية رئيس الوزراء

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية) النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة".

يشارك  في النسخة الثانية مع الدوري عدد (27) وزارة يتنافسون في ألعاب "خماسيات كرة القدم، تنس طاولة رجال – سيدات، ألعاب إلكترونية)، وذلك بإجمالي عدد مشاركين في جميع الألعاب (900) مشارك ومشاركة.

ينطلق حفل افتتاح النسخة الثانية للدوري يوم الأثنين المقبل الموافق الأول من نوفمبر  بالمركز الأوليمبي بالمعادي في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء رئيس جهاز الرياضة العسكري نائباً عن وزير الدفاع، وعدد من الوزراء.

يتضمن الافتتاح إجراء مراسم قرعة الدوري يعقبها تقديم فقرات فنية ومباراة استعراضية بمشاركة الوزراء وكبار الضيوف.

يأتي تنظيم دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وجعلها أسلوب حياة لكل المصريين، وانطلاقاً من الاهتمام  برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030م.

الشباب والرياضة دوري الوزارات مجلس الوزراء وزارة الشباب والرياضة مصطفى مدبولي

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