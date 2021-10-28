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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد اختتام مباريات الجولة الـ 11

صدى البلد

اختتمت مساء أمس الاربعاء الجولة الـ11 من  الدوري الإسباني لكرة القدم الذي شهد تلقى برشلونة خسارة جديدة في الدوري الإسباني، بسقوطه خارج أرضه على يد رايو فاليكانو.

هدف فوز فريق العاصمة الإسبانية مدريد، جاء بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء عن طريق المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، الذي تلاعب بجيرارد بيكيه وسدد كرة أرضية زاحفة، اكتفى تير شتيجن بالنظر إليها داخل شباكه.

وأصبح فالكاو أكبر لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في أول 6 مباريات له مع فريق واحد بالليجا منذ بداية القرن الـ21، وذلك بعمر 35 عاما و259 يوما.

وتجاوز النمر الكولومبي رقم الأوروجوياني لويس سواريز الذي حققه مع أتلتيكو مدريد العام الماضي، بتسجيله 5 أهداف بعمر 33 عاما و288 يوما.

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وسيطر البارسا على المباراة بشكل كامل، لكنه افتقر للفاعية على مرمى فاليكانو، الذي اتسمت هجماته القليلة بالخطورة، بينما اكتفى لاعبو الضيوف بتسديد كرة واحدة بين القائمين والعارضة حتى النهاية.

وأتيحت فرصة التعادل للفريق الكتالوني مع حلول الدقيقة 72 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحهم، انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي لكن الحارس ستول ديميتريفسكي تصدى لها ببراعة.

وجاء هذا الفوز بعد سقوط برشلونة في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 1-2 يوم الأحد الماضي، ليتلقى خسارته الثانية على التوالي أمام فريق مدريدي.

بهذه النتيجة، تقدم فاليكانو نحو المركز الرابع بوصوله للنقطة 19، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى فشل ريال مدريد في استغلال لقاء أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو بعد أيام معدودة على فوزه في الكلاسيكو على حساب برشلونة بنتيجة 2-1.

وسقط الفريق الملكي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه، رغم كثرة المحاولات على مرمى أوساسونا حتى صافرة النهاية.

رغم ذلك، استعاد الريال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بوصوله للنقطة 21، متقدما بفارق الأهداف فقط عن إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

1 – ريال مدريد– 21 نقطة

2 – إشبيلية – 21 نقطة

3– ريال بيتيس – 21 نقطة

4 – ريال سوسيداد – 21  نقطة

5 – رايو فاييكانو – 19 نقطة

6 – أوساسونا – 19 نقطة

7- أتلتيكو مدريد – 18 نقطة

8 – أتلتيك بيلباو – 17 نقطة

برشلونة – 15 نقطة– 9

10 – إسبانيول – 14 نقطة

11– فالنسيا – 13 نقطة

12 – ريال مايوركا – 13  نقطة

13 – فياريال – 12 نقطة

14 – سيلتا فيجو – 10 نقاط

15 – إلتشي – 10 نقاط

16 – ديبورتيفو ألافيس – 9 نقاط

17– قادش – 8 نقاط

18 – غرناطة – 7 نقاط

19 – ليفانتي – 5 نقاط

20 – خيتافي – نقطتين

الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 رايو فاليكانو

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