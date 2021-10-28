راشد: تطعيم 1.7 مليون من أهالي الجيزة بلقاح كورونا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حققت خطوات متقدمه في تطعيم العاملين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات والمصالح الحكومية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وأشار إلي أنه جاري تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين فى المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن.



وأكد ان الدولة وفرت كافة الإحتياجات اللازمة من الطعوم لتسهيل حصول المواطنين عليها.



كما أشار المحافظ إلي أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 1.7 مليون مواطن الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفه.



تصريحات المحافظ جاءت خلال إجتماع المجلس التنفيذي والذي وجه خلاله المحافظ بتكاتف كافة أجهزة المحافظة لضمان سريان العام الدراسي الجديد بدون أي معوقات.



وأطمئن محافظ الجيزة خلال اللقاء من الجهات التنفيذية علي نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح مؤكداً علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للأعمال.



كما وجه المحافظ مديرية الري بتكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة على جانبى الترع والمصارف مشدداً علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات.



وإطلع محافظ الجيزة علي تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذي جاء فيه توفير ٢٢٨٥٩ فرصة عمل دائمة من خلال ٦٢٥٠ مشروع بتمويل ١٧٣مليون.



حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة منح التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب ما دامت إستوفت الاشتراطات اللازمة لفتح أفاق عمل للشباب .

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