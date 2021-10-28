إزالة 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 19 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك في البحيرة

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز المحمودية و رشيد و دمنهور وأبو حمص عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة بلغت 2559 م٢ عبارة عن:-

- تنفيذ 6 قرارات إزالة ولاية هندسة الصرف بالمحمودية بمساحة 1210 م٢.

- إزالة 10 حالات تعدى بمساحة 724 م٢ بنطاق الوحدة المحلية للساحل هندسة ري رشيد.

- إزالة حالتي تعدى بمساحة 550 م٢ بقريتى زاوية غزال و سنهور بدمنهور.

- إزالة مخالفة بمساحة 75 م عباره قواعد خرسانة بنطاق قرية دمسنا بأبو حمص.