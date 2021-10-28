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برلمان

والتوسع فى المدن الذكية..

اتصالات الشيوخ : إنشاء بنية تحتية لتطبيقات إنترنت الأشياء يفتح الباب أمام دعم التحول الرقمى

حسانين توفيق ،عضو
حسانين توفيق ،عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية، بهدف إنشاء بنية تحتية لخدمة إنترنت الأشياء IOT، خطوة هامة جدا فى طريق التحول الرقمى، وخلق بيئة تكنولوجية قادرة على التعامل مع كل مستجدات العصر، ودعم الشركات وكافة القطاعات المختلفة.

 

وأكد توفيق، إن إنترنت الأشياء هى إحدى أهم إفرازات التكنولوجيا التى تتطلب بنية تحتية قوية جدا وخاصة، يمكن من خلالها ربط العديد من الأجهزة على اختلافها من خلال نظم تكنولوجية متطورة، ولها العديد من التطبيقات فى كثير من المجالات، يمكن من خلال هذه التكنولوجيا التنبؤ بأى مشكلات قبل حدوثها، من خلال المعطيات التى ترسلها الأجهزة المترابطة من خلال المنظومة.

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وأوضح أنه على سبيل المثال إذا تم تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء فى قطاع الصناعة، فيمكن من خلال ربط الماكينات داخل المصنع عبر الإنترنت بطريقة فنية محددة، أن يتم التنبؤ بأى عطل قبل حدوثه فى أى ماكينه متصلة بالمنظومة، وهو ما يعنى زيادة فى الإنتاجية نظرا لرفع الكفاءة التشغيلية للمعدات، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا لها العديد من التطبيقات المختلفة، مثل منظومة إدارة المياه، والزراعة، والصحة وغيرها من التطبيقات التى اذا تم تفعيل هذه التكنولوجيا بها ستحدث فارقا كبيرا.

 

وأشار توفيق إلى أن تأهيل البنية التحتية لإنترنت الأشياء، يفتح الباب أمام التوسع فى تكنولوجيا المدن الذكية، سواء من خلال المشروعات التى تنفذها الحكومة، أو التى ينفذها القطاع الخاص، مشددا على أنها هى الطريق نحو المستقبل.

شركة نوكيا العالمية حسانين توفيق لجنة التعليم مجلس الشيوخ بنية تحتية إنترنت الأشياء التحول الرقمي

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