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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط أخطر عصابات تزوير إيصالات سحب الرخصة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أخطر عصابة لتزوير إيصالات سحب رخص السيارات بمدينة الإسكندرية، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  بضبط كل ما يخل بالأمن العام وضبط التشكيلات العصابية.

معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية برئاسة اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي، أكدتها التحريات، أفادت قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، ومقيمين في محافظة الإسكندرية بارتكاب جرائم تزوير المحررات المرورية وإيصالات سحب الرخص والمستندات الحكومية.

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وعلى الفور، تم التنسيق بين قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، والإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، لاستهداف المتهمين بمأمورية أمنية لضبطهم.

عصابة لـ تزوير إيصالات سحب الرخص المرورية

وتمكنت مأمورية أمنية برئاسة المقدم سامح خيرالله والمقدم محمد رحيل، وبإشراف اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، من استهداف المتهمين وضبطهما، وبتفتيش محل سكنهما عُثر على عدد كبير من الأختام الحكومية .

إيصال سحب الرخصة

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بتكوين عصابة تخصص نشاطها في تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها مقابل تحصيل مبالغ مالية.

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