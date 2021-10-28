الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين ويصيب رابعًا بالرصاص في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين، بينهم نجل أسير، وأصابت رابعًا بالرصاص، في محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال مصدر في مكتب نادي الأسير الفلسطيني في محافظة طوباس، إنه تم اعتقال الشاب معتز عمر عبد الجواد، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في منطقة رأس الفارعة جنوب المحافظة.



وأفادت مصادر في محافظة قلقيلية بأنه تم اعتقال الشاب غازي درباس (17 عاما) من منزل والديه بعد تفتيشه.



وفي القدس المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الشاب أنس قاسم بعد اقتحام منزله في أبو ديس، وتفتيشه واستجواب ساكنيه، وهو نجل الأسير وائل قاسم المحكوم بالسجن 35 عاما مؤبدا، وصاحب أعلى حكم بين الأسـرى في القدس، ومعتقل منذ 2002.



وفي محافظة جنين شمالًا، أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كتفه، وتم نقله إلى مستشفى المحافظة.