مجلس الوحدة الاقتصادية: لدينا رؤية استراتيجية ستنعكس على العمل العربي المشترك

قال السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: “لدينا رؤية استراتيجية ستنعكس على العمل العربي المشترك"، مشيرًا إلى أن هناك متغيرات كبيرة تواجه الاقتصاد العربي والعالمي يجب مواكبتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الني - في كلمته اليوم، الخميس، خلال الاجتماع الأول لانعقاد الدورة الثانية للهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - أن المجلس من أعرق المؤسسات العربية المشتركة، حيث تم إنشاؤه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية وتوطين الصناعات في الوطن العربي.

وأضاف أن الهيئة الاستشارية للمجلس تضم علماء وخبراء متخصصين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي يمكن من خلالها تحقيق أحلام الشعوب العربية في التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة ستناقش العديد من الموضوعات هامة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "إن ما يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي من حكمة كبيرة وحنكة بالغة ودبلوماسية بارعة هي السبب وراء نجاح التجربة المصرية في التنمية"، مشيدا بجهود التنمية والنهضة التي تتم في مصر بجميع المجالات والتي يشهد عليها العالم، حيث إن تجربة مصر هي تجربة رائدة ويجب تعميمها بالدول العربية، وذلك من خلال العمل العربي المشترك.

كما أشاد بجهود النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية.

من جهتها، قالت الدكتورة مريم الإمام محي الدين، الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الدول العربية تحتاج لدراسة كبيرة لاستغلال مواردها الطبيعية المتعددة، مؤكدة أن الدول العربية تتمتع بثروات طبيعية متنوعة وموقع استراتيجي متميز للربط بين القارات، لذلك يجب توجيه الاستثمارات بشكل صحيح في جميع الدول العربية.

وأضافت أن الهيئة الاستشارية للمجلس هي تجربة ناجحة لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتوحيد جميع الجهود من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية بين جميع الدول العربية، لافتة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تسعى لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية من خلال الاستراتيجيات التي تضعها.

وأوضحت أن هناك العديد من المعوقات التي تحتاج لدراسة وإرادة لمواجهتها، متمنية أن يكون هذا الاجتماع نواة العمل العربي المشترك، مقدمة شكرها لمصر قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أرضها وتقديم الدعم بجميع أنواعه للمجلس حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه.