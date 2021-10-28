عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

17 دولة تشارك في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

صدى البلد

أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات عن تلقي موافقات رسمية من 17 دولة عربية حتى الآن على المشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 27 نوفمبر المقبل.


وأضاف عزام أن عدد الدول المشاركة في البطولة العربية للدراجات مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن البطولة العربية تشهد منافسات في بطولات الطريق والمضمار وBmx و الدراجة الجبلية، إضافة إلى بطولة متحدي الإعاقة.  


وكان الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات قد عقد اجتماعًا مساء أمس مع مديري ومسئولي البطولة واللجان المنظمة لها.


وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور وجيه عزام على الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العربية، كما اطلع على تقارير مسئولي اللجان المنظمة للبطولة حول آلية سير العمل في اللجان،واطمأن على الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود المشاركة في البطولة وتسكينهم في الفنادق التي تم حجزها لاستضافتهم، بجانب الترتيبات الخاصة بأماكن ومواعيد تدريبات المنتخبات المنتظر مشاركتها في البطولة العربية.


وأكد الدكتور وجيه عزام أن حرص معظم منتخبات الدراجات العربية على المشاركة في البطولة، يعكس جدارة مصر بالحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم، كما يعزز من المنافسة القوية والنهوض باللعبة في الدول العربية، والوصول بها إلي طريق العالمية، وهو الهدف الاسمي الذي يسعي إليه مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

لبطولة العربية للدراجات وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات البطولة العربية للدراجات

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات.. 911 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

لزراعة الرئة والكبد والقوقعة.. إنشاء 3 مراكز لزراعة الأعضاء بمعايير عالمية بالإسماعيلية

الدوري المصري.. الإسماعيلى يداوى جراح السقوط المدوي أمام الأهلي

ممثل كوميدي يعلن ترشحه لرئاسة ليبيا

إعلام النواب تكشف مزايا تطبيق منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية

أرقام مخيفة عن الثعابين في مصر|دراسة حديثة: 10 إصابات باللدغ خلال أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

"سي السيد".. اعترافات فاتن موسى عن زوجها مصطفى فهمي

وزير التموين: زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

فيديوهات وصور ستات عارية.. هاتف صاحب محل الملابس الحريمي يحل لغز واقعة التجسس

مصرع طالبة صدمها قطار في أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل عرض "زلزال" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر قبل تقديمها غدا

يعزف النشيد الوطني ويعشق الكشري.. سفير كوريا يكشف أسباب تأثره بالثقافة المصرية

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

فيديو

خوفًا من عودة كابوس 2020 .. مدينة صينية تحت الإغلاق التام

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ