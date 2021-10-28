وصفة سحرية لإنقاص الوزن لدي محبي الطعام.. خبيرة تكشف

قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا: إنه من الممكن إنقاص الوزن من دون عمل "دايت"، مشيرة إلى أن هذا يتحقق عندما يكون هناك ضوابط ومواعيد لتناول الطعام.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج “مش بالحجم” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يجب تناول الطعام خلال فترات النهار و الإمتناع خلال فترة الليل، موضحة أنها تقدم للمريض الذي يحب تناول الطعام كورس، إلى جانب ثلاث مواد فعالة مركبة من الكوجاك والبسيليام الجارسينيا، إضافة إلى الحوارق.

وفي سياق أخر، حذرت من أدوية التخسيس التي تروج فى "فيس بوك"، موضحة أن خفض الوزن ليس أمرًا هامًا من الناحية الشكلية فقط، ولكن من الناحية الصحية أيضا، مضيفة: "أنا مش بساعد الناس إنها تخس عشان الشكل العام مع إن دا مطلوب"، كاشفة أنه كلما تضررت النفسية زاد وزن الشخص بسبب ارتفاع هرمون الجوع نتيجة التوتر.