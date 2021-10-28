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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مكافحة الإرهاب الأبرز..ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة  الأحد المقبل، عددا من التشريعات الهامة .

 

ويستعرض موقع صدي البلد الإخباري  الملخص التوضيحي لجدول الأعمال مجلس النواب والتشريعات المنتظر مناقشتها فيما يلى:

 

مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى  تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا و بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
 

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وجاءت  هذة  التعديلات على النحو التالي : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥ الأف جنيه ولايجوز ٥٠ ألف جنيه

و حدد القانون حالات العقوبة لكل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .

2-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته

و شملت العقوبة كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .

و بحسب القانون اذا  وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعنوان نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم.

 

 

-كما سيناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

 

مجلس النواب قانون العقوبا مشروع قانون مكافحة الارهاب الجرائم الإرهابية

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