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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات الرئيس..

برلماني: مدينة السيارات العالمية تفتح آفاقا جديدة للتصدير

صناعة السيارات
صناعة السيارات

أثنى النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توجيهات الرئيس السيسي بشأن بذل الجهود وتعزيزها لإقامة مدينة السيارات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي شهدت نقلة عالمية فى كافة المجالات، فضلا عن تمكنها من إقامة علاقات طيبة مع دول العالم أجمع، لاسيما الدول المصدرة للسيارات.

وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن صناعة السيارات لا تقل أهمية عن صناعة الذهب ، لما لها من عائدات كبيرة على الخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مدينة السيارات العالمية ستسهم فى فتح مجالات واسعة للاستثمار، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

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عضو صناعة النواب: مدينة السيارات العالمية تدعم الاقتصاد الوطني

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وأشار عضو خطة النواب إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من المقرر أن تشهد توقيع العديد من البرتوكولات مع الكثير من دول العالم المتقدم، لتعميق التصنيع المحلي، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء جاء فى مصلحة الصناعة المصرية بوجه خاص، وللدولة بوجه عام .

 

وتوجه “ يحيي” بإبداء التحية والتقدير للرئيس السيسي على مجهوداته الداعمة للصناعة ، وحرصه على إقامة صرح عالمي لصناعة السيارات ، والتى من خلالها ستفتح آفاقا جديدة للتصدير للخارج.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم, كما اطلع الرئيس كذلك علي الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية”.

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة مجلس النواب مدينة السيارات العالمية صناعة السيارات فرص العمل

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