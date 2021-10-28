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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة عجز المعلمين

هشام الجاهل، عضو
هشام الجاهل، عضو مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس والتي ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين


واكمل الجاهل أن قرارا وزير التربية والتعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مقابل 20 جنيها في الحصة أثار موجة من الجدل، وخاصة بين المعلمين المؤقتين، الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد واستلموا العمل، وهمـ "36 ألف معلم.

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تعليم البحيرة تلجأ للموجهين وطلاب التربية لسد عجز المعلمين في المدارس

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التعليم تلجأ للتطوع لسد عجز المعلمين بالمدارس.. وخبراء يكشفون لـ صدى البلد مخاطره .. ويؤكدون: سيوجه بوصلة أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية

 

 

واردف عضو مجلس النواب حديثه قائلا:  أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوي بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى ومازالت الأزمة مستمرة دون وجود أي حل.


اين آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة والتي من شأنها الاهتمام بالمعلمين ورفع أجورهم والذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات!!

 

مستطردا: كان من الأولى النظر إلى الـ36 ألف مدرس غير المعينين التي وعدهم الوزير بتعيينهم في حين تعاني الوزارة من وجود عجز وحاجة للتعيين ، تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.


وتساءل عضو مجلس النواب: ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم!!، مشيرا إلى أنه من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
 

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حل ازمة نقص المعلمين وضرورة الاستعانة ب الـ 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم.

هشام الجاهل مجلس النواب غياب المعلمين الحصص الدراسية طلب احاطة فتح باب التطوع

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