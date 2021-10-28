الحرف اليدوية: نجاح تجربة معالجة السجاد اليدوي ضد الحريق ستدعم القطاع

أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن المراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة قامت بوضع خطة لمعالجة السجاد المصري اليدوي ضد الحريق، بهدف دعم القطاع في الفترة القليلة المقبلة.

ومن جانبه، قال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إنه عقد لقاء مع المهندس محمد عبد الحميد مدير مركز تطوير المنسوجات، والمهندس محمد الغنيمي استشاري الكيماويات والسباغة، والدكتورة عهد عبد المنعم مدير البحث التكنولوجي، فيما سيتم التجريب علي عدد من المنتجات والتأكد من فاعليتها علي السجاد المصري يدوي الصنع.

وأشار عمران، إلى أنه بعد التأكد من نجاح التجربة سيجري تعميمها على معامل وزارة الصناعة والتجارة للاختبار علي السجاد اليدوي المصري، وفي حال نجاحها سيتم تطبيقها بالكامل علي السجاد اليدوي في القريب العاجل.

