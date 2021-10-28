أسعار الذهب بالصاغة اليوم.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار الذهب اليوم بأسواق ومحلات الصاغة بشارع شبرا، اليوم الخميس 28 أكتوبر، والتي شهدت ارتفاعاً بمعدل 5 جنيهات خلال الأسبوع .

وقال زغلول ناصر صاحب احد محلات الذهب بشارع شبرا ، إن سعر الذهب لعيار 24 وصل الي 898 جنيهاً، بينما وصل عيار 21 الي 786 جنيهاً، وعيار 18 للذهب وصل الي 674 جنيهاً.

وأوضح ناصر ان متوسط سعر المصنعية للجرام تتراوح بين 40 جنيها لتصل الي 80 جنيها موضحا ان الإقبال الفترة الحالية بيكون على المشغولات الذهبية خفيفة الوزن.

الجدير بالذكر ان حققت أسعار الذهب، صباح اليوم الخميس، 28 أكتوبر2021، ارتفاعا جديدا مع بداية التداولات في البورصة بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف من التضخم.

وارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة 0.1% صباح اليوم، متخطيا حاجة الـ 1800 دولار للأوقية، بعدما حقق ارتفاعا خلال تعاملات الأربعاء وصلت إلى 0.24%، وذلك بعد الانخفاض الذى شهده خلال يومي الإثنين والثلاثاء، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمي ليحقق الذهب محليا قفزات سعرية كبيرة وصلت إلى 5 جنيهات فى الجرام رغم بطء حركة البيع والشراء.