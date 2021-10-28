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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة منتخب مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

 وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر اقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

وفى الإطار ذاته، أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن كارلوس كيروش المدير الفني استقر على عدم الإعلان على قائمة اللاعبين المحترفين بشكل منفصل.

وقال وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كيروش استقر بشكل نهائي على إعلان قائمة المحترفين مع اللاعبين المحليين وليس بشكل منفصل كما هو كان المعتاد خلال الفترة الماضية مؤكدا أن كيروش سيعلن القائمة كاملة قبل انطلاق المعسكر المقبل.

ويرفض كيروش، فكرة اقتصار قائمة المنتخب على اللاعبين الذين تواجدوا خلال معسكر المنتخب الماضي لمواجهتى ليبيا في ظل رغبته في تجربة عدد جديد من اللاعبين ومنحهم فرصة التواجد مع الفراعنة.

واستقر كيروش على عمل روشتة من أجل متابعة كافة مباريات الدوري الممتاز، يأتي على رأسها حضوره المباريات بجانب حضور جهازه المعاون عدد من المباريات الأخرى ، ووجه كيروش جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن كل جولة من جولات الدوري الممتاز واللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلالها.

 

 

 

 

مصر والجابون منتخب مصر كأس العالم برج العرب FIFA الاتحاد الدولي لكرة القدم

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