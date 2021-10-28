انفوجراف|أبرز تصريحات وزير التموين وماذا قال عن تسعير رغيف الخبز وزيادة سعر الزيت

عقد اليوم الخميس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا ، ونرصد اهم التصريحات التى ادلى بها الوزير خلال المؤتمر الصحفى وهى كالتالى :

وزير التموين: تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتراوح بين 64 لـ65 قرشا

71 مليون مصري يحصلون على خبز مدعم

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل

المصيلحي يفجر مفاجأة: اكتشاف بطاقات تموين بأسماء وزراء!

إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط

إمضاء على بياض| مصادرة البطاقة التموينية وغلق المخبز أو البقالة.. في هذه الحالة

زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل

أتعامل مع جميع الاستغاثات.. ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات



غلق أى مخبز يحتفظ ببطاقات الخبز الخاصة بالمواطنين



5 قروش سعر رغيف الخبز وإعادة التسعير في الوقت المناسب

