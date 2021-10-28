انفوجراف|أبرز تصريحات وزير التموين وماذا قال عن تسعير رغيف الخبز وزيادة سعر الزيت

عقد اليوم الخميس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا ، ونرصد اهم التصريحات التى ادلى بها الوزير خلال المؤتمر الصحفى وهى كالتالى :
- وزير التموين: تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتراوح بين 64 لـ65 قرشا
- 71 مليون مصري يحصلون على خبز مدعم
- الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل
- المصيلحي يفجر مفاجأة: اكتشاف بطاقات تموين بأسماء وزراء!
- إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط
- إمضاء على بياض| مصادرة البطاقة التموينية وغلق المخبز أو البقالة.. في هذه الحالة
- زيادة سعر الزيت التمويني إلى 25 جنيها للتر بداية من نوفمبر المقبل
- أتعامل مع جميع الاستغاثات.. ولا تهاون فى تطبيق الإجراءات
- غلق أى مخبز يحتفظ ببطاقات الخبز الخاصة بالمواطنين
- 5 قروش سعر رغيف الخبز وإعادة التسعير في الوقت المناسب