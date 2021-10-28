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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ إزالة العقارات غير الأمنة بـسن العجوز

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالى منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحى الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.


وقد تابع المحافظ ميدانيًا نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة مشددا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وذلك إستكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.


وخلال الجولة أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفى مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر فى سهولة ويسر وكذا قيادات محافظة الجيزة المتواجدة ميدانيا يوميا بمنطقه سن العجوز  .  


وقد التقي محافظ الجيزة ببعض المواطنين الجاري نقل أمتعتهم للسكن البديل بحدائق أكتوبر والذين عبرو عن سعادتهم لحرص الدولة علي توفير سكن حضاري بديل لهم .


الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقته هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة  النظافة والتجميل.
 

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