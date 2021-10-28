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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هدد بنسف شارع بسكانه.. ماذا فعلت العمليات الخاصة للسيطرة على "الأحمر" بلطجي سوهاج؟

صدى البلد

رجال مقنعين في زي أسود، يحملون اسلحتهم تحركوا تلبية لاستغاثة فتاة من بطش مجرم خطير، سياراتهم المدرعة تحيط بمداخل ومخارج ميدان أبو غريب بمدينة طما في سوهاج.. ساعات من دوي الرصاص انتهت بتهليل وتكبير من الأهالي؛ تعبيرا عن فرحتهم بمقتل أحد أخطر العناصر الاجرامية في المنطقة الشهير بـ"الأحمر".

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هدد بتفجير الأهالى.. بلطجى سوهاج فى قبضة الأمن

 

استغاثة فتاة

الفتاة المستغيثة

يوم الجمعة الماضي، كانت بداية الحصار الأمني لشارع بيت الأحمر بمدينة طما، بعدما نشرت فتاة استغاثة لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من قريب لعائلتها يهدد بنسف منزلهم بالمتفجرات واسطوانات الغاز، لوجود خلافات حول الميراث بينه وبين والدها، ويثير رعب اهالي المنطقة بالكامل لما لديه من اسلحة ويهدد بقتل من يحاول التدخل.

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فخ للشرطة

عقب التأكد والتحري حول صحة الفيديو المتداول، تحركت على الفور قوات الامن وتم الدفع بوحدات من عناصر فض الاشتباك، وتبين أن المتهم يُدعى "عمرو. ش. ج" 42 عامًا، شهرته "عمرو الاحمر" مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا أخرها حكم بالإعدام واجب النفاذ.
تبين للقوات وجود حفر وقطع بالشارع المؤدي إلى منزل أسرة الفتاة وتشوينات من التراب الناتج من الحفر على جانبي الطريق، وإعاقة كاملة للحركة بالشارع تحسبا لحضور قوات الشرطة ومنع دخول سياراتها، الا ان الشرطة نجحت في الوصول الى المنزل ومحاصرته.

القتيل

واكد شهود عيان بالمنطقة، أن المتهم قام بوضع عدد من اسطوانات البوتاجاز حول منزل الفتاة المستغيثة وهدد بتفجير المكان، خاصة أنه من كبار تجار المواد المخدرة، وتربطة علاقة قرابة بأسرة الفتاة، وقبل الواقعة بيومين حدثت مشادات بينه وبين شقيق الفتاة بسبب خلافات مالية فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بتوعد شقيق الفتاة مرددًا: "مش هاسيب حقي".

الأمن: لا وجود لمتفجرات

ونفى مصدر أمني، وجود أية قنابل أو متفجرات، بمنطقة شارع بيت الأحمر، ولكنها عدد من اسطوانات البوتاجاز فتحها المتهم واغلقها عدة مرات مهددا باشعال النيران بها وتفجيرها.

مدير أمن سوهاج

فور وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما دعا قوات الشرطة إلى تبادل إطلاق النار واستمرت المعركة فترة طويلة حتى تمكن المتهم من الفرار، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول منطقة الاشتباكات وخرجت عدة مأموريات بحثا عن المتهم الهارب، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المسجل خطر للقبض عليه.
 

نهاية الأحمر

جثة الأحمر

وردت معلومات للأمن، بتواجد المطلوب بأحد العقارات بميدان أبو غريب، وتم ارسال مأمورية مسلحة من قوات الشرطة والامن العام مدعمة بقوات من العمليات الخاصة بالامن المركزي للقبض عليه، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات بين الطرفين، وردت القوات علي مصدر النيران، حيث تم التعامل معه بحذر شديد لوجود سكان بالمنطقة، وبعد ساعات من تبادل اطلاق النيران لقى المتهم مصرعه.

بيان رسمي للداخلية

المجرم القتيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يتضمن استغاثة من إحدى الفتيات، بقيام أحد أقاربها عاطل مقيم بسوهاج بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.

وبالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع فـى قتل) ، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات)، ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـى (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديري واق من الرصاص، واتخذت الإجراءات القانونية.

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