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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين البرلمان العربي ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحثان التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني  المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي وذلك لبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الجانبين، وذلك في إطار تحضير البرلمان العربي من خلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لعقد منتدى لدعم القطاع الخاص وبحث معوقات التجارة البينية بين الدول العربية، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

 

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وبما يخدم الأهداف المشتركة في خدمة القضايا العربية.

 

من جانبه قدم المستشار كامل شعراوي الشكر للدكتور ناصر القحطاني على التعاون المثمر والبناء مع البرلمان العربي ونقل تحيات عادل عبد الرحمن رئيس البرلمان العربي، وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لسعادته وتقديرهم للدور المهم الذي تنهض به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المجال الإداري.

 

كما أشاد الدكتور ناصر القحطاني بالنشاط الملحوظ للبرلمان العربي علي مختلف الأصعدة وبما يحقق طموحات الشعب العربي.

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