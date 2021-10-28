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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشا مهدي تتألق بشكل جديد في حكاية “لحظة ضعف” من مسلسل “ورا كل باب”

رشا مهدى
رشا مهدى

حلت الفنانة رشا مهدى، ضيفة على يوسف التهامي في حلقة اليوم الخميس من “عيش صباحك” على “نجوم إف.إم” للحديث عن آخر أعمالها التلفزيونية.
 

جاء ذلك عقب انتهاء حلقات حكاية “لحظة ضعف” ضمن مسلسل “ورا كل باب”، والتي نالت عنه إشادة كبيرة بتغيير شكلها المعهود، والظهور في شخصية جديدة تماما عليها.

رشا مهدى

وعبرت رشا مهدي خلال الحلقة عن حماسها لفكرة المسلسلات التي تتكون من حكايات قصيرة، وأضافت: فيها تكثيف وتبقى قادر توصل الفكرة بدون تطويل ولا مط والإيقاع مشدود أكتر وفكرة التنوع كممثل ومخرج ومتفرج كمان.


ولم تتمكن رشا مهدى من حضور الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بسبب تصوير المسلسل، برغم حبها له وتقديرها للدور الذي يلعبه بإثراء الصناعة السينمائية في الوطن العربي.
 

حكاية "لحظة ضعف" من بطولة خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، تامر مجدى، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريه.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي مسلسل “ورا كل باب” الفنانة رشا مهدي رشا مهدي مهرجان الجونة السينمائي ورا كل باب

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