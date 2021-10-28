التوسع فى خدمات التوصيل أون لاين بمصر ..تفاصيل

أكد أسامة حرفوش، مدير شركة مرسول مصر، الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، إن الشركة نجحت على مدار عامين في صناعة قصة نجاح في مجال توصيل الطلبات بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ساهمت بشكل كبير في تسريع إجراءات تأسيس الشركة عام 2019، وذلك بعدما قررت مرسول السعودية -الشركة الأم- التوسع في السوق المصري.

وأضاف حرفوش، على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة بالقاهرة، أن مصر تعد من أهم الأسواق لشركة مرسول، والدليل على قوة السوق المصري وأهميته أنه جاء خلال العام الماضي في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم المعاملات الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث أن السوق المصري يمثل نحو 10-15% من حجم أعمال الشركة الأم، مبينًا أن الشركة بمصر خلال عامين أصبح لديها قاعدة عملاء تزيد عن 1.6 مليون عميل.

وقال حرفوش أن الشركة نجحت في تأسيس مفهوم جديد في مجال توصيل الطلبات من نقطة لنقطة، وهو ما أدى إلى انتشار خدمات التطبيق داخل 10 مدن حتى الآن وهم (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة) مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في باقي المدن المصرية، وحاليا مرسول تحتل صدارة تطبيقات التوصيل المباشر من نقطة لنقطة Point-to-point داخل القاهرة والإسكندرية".

وشدد ، على أن جائحة كورونا ساهمت في نمو الطلب على خدمات التوصيل بنسبة 230%، وأن الشركة لديها في الوقت الحالي ما يزيد عن 130 ألف مقدم خدمة توصيل مسجلين على التطبيق وتستهدف الوصول إلى مليون مقدم خدمة توصيل في مصر خلال 5 سنوات، ومليوني مستخدم للتطبيق بنهاية 2022، كذلك تخطط مرسول لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق مرسول مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن مرسول تستحوذ على حصة سوقية داخل مصر تزيد عن 28% من إجمالي عمليات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، كما تركز مرسول حاليا على التوسع في خدمات توصيل الطلبات من المتاجر بمختلف أنواعها إلى العملاء، حيث تستهدف الشركة مضاعفة عدد المتاجر المتعاقدة مع مرسول لإتاحة خدمات التوصيل.