عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول تعاون لوضع آلية تطوير الخدمات الحكومية

صدى البلد

   شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وكذا تحقيق التكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها وضمان استدامتها، بجانب استكمال تطوير خدمات المواطنين في باقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة.


وحضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


  ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.


وعقب التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في ظل ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بعدد 21 جهاز مدينة من إجمالي المدن العمرانية الجديدة، ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الذي تُشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إنشاء وتطوير مراكز حضارية لتقديم الخدمات بالمدن العمرانية الجديدة، وكذا استكمالاً لجهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبني إنشاء بنية معلوماتية متكاملة للدولة المصرية.


  وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقا لهذا البروتوكول، سيتولى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار دعم وتطوير البرنامج الشامل لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذا إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


  من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يأتي في ضوء الأهمية المتزايدة للنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المدن  الجديدة، من خلال أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات، مع توفير بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من مُتلقى الخدمة ومُقدمها، وإرساء قيم النزاهة والشفافية. 


    وأضاف وزير الإسكان أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إبرام بروتوكول لوضع آلية لإدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية، والتكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها، وضمان استدامتها، وكذلك استكمال تطوير خدمات المواطنين بباقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة، موضحا أن البروتوكول يسعى إلى ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة بهذه المراكز بمدن هيئة المجتمعات العمرانية، على نطاق شامل ومتكامل يغطي تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.


وقال الوزير: يستهدف البروتوكول متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية التي تم تطويرها بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة جودة التشغيل للمنظومة، ومدى التزام أجهزة المدن بدورات العمل، بالإضافة إلى إتاحة وتشغيل الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتنفيذ نظام الشباك الواحد، واستكمال رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب الدائم على الأنظمة والتطبيقات.


ومن خلال هذا التعاون، سيتم تكامل قواعد البيانات المكانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن التابعة لها، مع قواعد البيانات الموحدة بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، والعمل على تحديثها بشكل دوري، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتطوير تطبيقات الخدمات الحكومية الإلكترونية ذات البعد المكاني.  
 

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تطوير البنية المعلوماتية بـ البيئة

أحبطنا هدف العدو .. مسئول إيراني يوجه رسالة بـ العبرية إلي إسرائيل

شاهد.. مسئول كويتي كبير يصفع رجل أمن علي وجه والنيابة تحيله للمحاكمة

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

مستجدات فيروس كورونا على طاولة مجلس الوزراء اليوم

لا نية لاستمرار الحكم العسكري..وزير الخارجية السوداني المكلف:تحرك الجيش كان يهدف تصحيح المسار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

بشرى سارة لـ أهالي الأقصر .. بدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

اطلقت غيابي.. أول تعليق من فاتن موسى علي انفصالها عن مصطفى فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

سفير كوريا الجنوبية في حوار لـ صدى البلد: الكشري له مكانة خاصة بقلبي.. 800 مليون دولار حجم استثماراتنا بالقاهرة.. مصر ثالث أكبر شريك تجاري لنا في أفريقيا.. شركات كورية تشارك بمشروع محطة الطاقة النووية

فيديو

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

خوفًا من عودة كابوس 2020 .. مدينة صينية تحت الإغلاق التام

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ