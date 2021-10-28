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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف ارتقى البرلمان العربي بحقوق المرأة العربية؟

صدى البلد

دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى وضع خطة عمل برلمانية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتنفيذ السياسات اللازمة لتمكين المرأة العربية، مقترحا إعداد "دليل برلماني" يتضمن أفضل التشريعات والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، التي يمكن الاسترشاد والاقتداء بها في مجال تمكين المرأة العربية. 

 

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تمكين المرأة في المنطقة العربية، الذي تم تنظيمه، عبر تقنية زوم، بالشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف .

 

 وأكد "العسومي" أن ملف تمكين المرأة يحظى بأولوية متقدمة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي، مشيراً إلى اتخاذ خطوات تنفيذية غير مسبوقة في هذا المسار، من بينها الإعداد لإنشاء أول منتدى للبرلمانيات العرب، ليكون نافذة برلمانية تناقش كافة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة العربية وتعزيز مكتسباتها في كافة المجالات.

 

 وأضاف أن البرلمان العربي يهتم كذلك ببناء قدرات المرأة البرلمانية العربية، وهو ما تجسد في تنظيم أول دبلوم تطبيقي وتمكيني متخصص للبرلمانيات العرب، والذي يحاضر فيه خبراء دوليون متخصصون في كافة المجالات.

 

 وأكد "العسومي" في كلمته أن جهود تمكين المرأة وتعظيم مكتسباتها لم تعد من قبيل الشعارات التي يتم ترديدها في المؤتمرات، وإنما أصبحت أمراً حتمياً إذا ما أرادت الأمة العربية أن تكون قوة مؤثرة، وقادرة على توظيف كافة قدراتها وإمكانياتها في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة، منوها بأن العديد من الدول العربية شهدت خطوات نوعية ومتقدمة في مجال تمكين المرأة، ولكن ما يزال هناك الكثير من العمل المطلوب فى هذا المجال حتى تحصل المرأة العربية على مكانتها اللائقة بها والتي تتناسب مع إمكانياتها الرائدة في كافة المجالات، وهو ما يضفي أهمية كبيرة على الدور الذي يقوم به البرلمانيون في هذا المجال. 

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