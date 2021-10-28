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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعظم انتصار.. كيف علقت جماهير برشلونة على قرار إقالة كومان؟

رونالد كومان
رونالد كومان

أعرب قطاع عريض من جماهير نادي برشلونة، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سعادتهم بقرار إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة أمس، الأربعاء، إقالة كومان من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام رايو فايكانو، بهدف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

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وجاءت أبرز تعليقات جماهير نادي برشلونة على قرار إقالة كومان حتى الآن:

 

  • أعظم انتصار حتى الآن هذا الموسم، اليوم نحن المرشحون مرة أخرى للدوري والكأس ويمكننا تحقيق مفاجأة في دوري الأبطال، اليوم نحتفل بقرار إقالة كومان
  • إنه احتفال
  • لا تنسوا أنه أسطورة النادي ، يجب أن نمنحه مزيدا من الاحترام
  • يجب أن يصنع فالكاو تمثالًا الآن
  • ممتاز ، هذه هي الخطوة الأولى ، والآن نأخذ الخطوة التالية “ التعاقد مع تشافي”
  • شكرا لك “كومان” وحظا سعيدا! كان الحل الأفضل لجميع الأطراف
  • لنذهب للاحتفال

 

كشف حساب كومان مع برشلونة
 

کومان تولى تدريب برشلونة في أغسطس 2020 ، مباشراً  بعد أن تعرض برشلونة لهزيمة تاريخية 8-2 على يد بايرن ميونيخ في دوري ابطال أوروبا.


وخاض مع الفريق 67 مباراة، فاز في 40 وتعادل 11 وخسر 16، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.
احتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني تحت قيادته الموسم الماضي ، بفارق خمس نقاط عن  الثاني وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب.


وفي دوري أبطال أوروبا ، عانى فريقه من خروج دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ومع ذلك، فقد قاد برشلونة إلى الألقاب بفوزه على أتلتيك بلباو في لا كارتوجا ليفوز بكأس الملك.

 

وفى الموسم الحالي لـ برشلونة  فى دور المجموعات تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، قبل أن يتجرع الهزيمة الثانية له بنفس النتيجة أمام بنفيكا، قبل أن يستعيد توازن ويحقق الفوز بهدف أمام دينامو كييف الأوكراني.
 

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