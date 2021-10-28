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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صفعة الأهلى.. قرار جديد فى الإسماعيلى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق مبكر استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها الأحد المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وفضل الجهاز الفنى للإسماعيلى، الدخول فى معسكر مبكر لمواجهة سيراميكا كليوباترا والتخلص من أحزان الهزيمة الثقيلة أمام الأهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأولى .

وطالب الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف، لاعبيه بغلق ملف الخسارة أمام الأهلى بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، فى الجولة الأولى من منافسات الدورى المصري الممتاز.

وكانت حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها داخل فريق الإسماعيلى نتيجة الخسارة الكبيرة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد وظهور الدراويش بمستوى فنى غير جيد طوال أحداث المباراة.

ويحاول الجهاز الفنى للدراويش تجديد الثقة ورفع الحالة المعنوية داخل الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وفى الإطار ذاته، أكد محمد حمص، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتعويض الهزيمة العريضة أمام النادي الأهلي (4-0) في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري خلال الجولة القادمة.

 

وقال حمص: "قدر الله وماشاء فعل، مباراة الأهلي في النهاية تساوي 3 نقاط فقط، ونسعى للتعويض أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة".

 

وأضاف حمص: "ما زلنا في بداية الموسم، وهذه المباراة الأولى، نسعى للخروج من أجواء الهزيمة في اللقاء المقبل، لدينا إمكانيات وقدرات أفضل من ذلك".

نادي الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الأهلى طلعت يوسف الاسماعيلي

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